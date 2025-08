SP Open anuncia venda de Ground Pass

Os ingressos para o SP Open, torneio WTA 250 que marca o retorno do circuito à maior cidade das Américas após 25 anos, foram vendidos em tempo recorde. Agora, o público ganha uma nova chance de fazer parte desse momento histórico com o lançamento do Ground Pass, com vendas exclusivas pelo site da Eventim a partir de 5 de agosto, às 11h.

De 6 a 14 de setembro, o Parque Villa Lobos será palco de grandes nomes do tênis nacional e internacional. Entre as atletas já confirmadas estão Beatriz Haddad Maia, a melhor brasileira no ranking mundial, as medalhistas olímpicas Laura Pigossi e Luisa Stefani, além de Ingrid Martins, Carolina Meligeni Alves e as jovens promessas Victoria Barros e Nauhany Silva.

O Ground Pass garante acesso ao complexo do evento: áreas de gastronomia, ativações de marca, loja oficial, espaço interativo com telão, e às quadras secundárias, conforme a capacidade de cada uma.