Padre Cícero e América do Sul fazem a grande final do futebol amador de São Caetano neste sábado (2)

A comunidade esportiva do futebol amador de São Caetano saberá quem é o grande campeão da Divisão Principal neste sábado (2), às 15h, no Estádio Anacleto Campanella. A entrada é solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível, que será repassada para o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano.

Padre Cícero e América do Sul passaram pelas semifinais com vitórias sobre Sete de Setembro (4x3) e Jabaquara (3x0), respectivamente. As campanhas são parecidas, com seis partidas disputadas por cada equipe. Enquanto o Padre Cícero teve cinco vitórias e um empate, com 24 gols feitos e oito sofridos (16 gols de saldo), o América do Sul computou quatro vitórias e dois empates, com 26 gols feitos e sete sofridos e um saldo positivo de 19 gols.

O presidente da LSF (Liga São-caetanense de Futebol), Edmar Pedro da Silva, o Tuca, espera uma grande final. “O futebol amador da cidade está muito bem representado na final. Chegaram as duas principais equipes, com grandes campanhas, e tenho a certeza de que quem comparecer ao Anacleto, além de ajudar o próximo com a doação de 1kg de alimento para quem mais necessita, assistirá a um grande jogo”, ressaltou Tuca.

