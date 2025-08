Tony Ramos e Glória Pires voltam às telonas com 'Se Eu Fosse Você 3'

Quinze anos após o último capítulo da franquia, o casal Cláudio e Helena está de volta. Começa neste domingo (3) as filmagens de Se Eu Fosse Você 3, sequência da bem-sucedida comédia brasileira estrelada por Tony Ramos e Glória Pires. Dirigido por Anita Barbosa (Matches, Amor.com), o novo longa promete atualizar a trama com novos dilemas familiares e um elenco renovado.



A história se passa vinte anos após os eventos do segundo filme. Agora, Cláudio e Helena enfrentam a vida adulta da filha Bia, interpretada por Cleo Pires, que está casada com Aquiles (Rafael Infante). O que parecia apenas mais uma fase da vida em família se transforma quando um novo raio — sim, de novo — atinge a rotina dos personagens. A trama brinca novamente com a troca de corpos, mas, desta vez, envolvendo a nova geração.



Com roteiro de Leandro Soares e supervisão artística de Daniel Filho, diretor dos dois primeiros longas, o projeto reúne nomes conhecidos e novas apostas da comédia nacional. O elenco ainda conta com Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos. As gravações acontecem em locações no Rio de Janeiro e em Miguel Pereira, no interior do estado.



A produção é da Total International, com coprodução da Star Original Productions e distribuição pela Star Distribution — selo da Disney para produções na América Latina.



Misturando romance, confusões e reencontros, Se Eu Fosse Você 3 retoma o espírito cômico dos filmes anteriores, agora com um toque geracional. A estreia está prevista para acontecer exclusivamente nos cinemas.