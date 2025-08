Chance de corte de juro pelo Fed em setembro beira 90% após renúncia de diretora

O mercado disparou as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, após a diretora do BC dos EUA Adriana Kulger renunciar ao cargo. De acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro na próxima reunião do Fed era de 87,7% por volta das 17h10 (de Brasília).

O cenário mais provável visto agora pelo mercado é de redução acumulada de 75 pontos-base (pb) nos juros pelo Fed até o fim deste ano, com 54,9% de probabilidade estimada. A chance de corte menor, de 50 pb, era estimada em 36,9% e o de 25 pb, em 7,7%.

O cenário de manutenção dos juros durante todo o ano era praticamente nulo no mesmo horário, com 0,5% de probabilidade.