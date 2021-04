Tamagotchi está de volta com câmera para tirar selfies com seu bichinho

Bianca Bellucci

22/04/2021 | 11:48



Febre nos anos 1990, o bichinho virtual Tamagotchi está de volta. A fabricante Bandai anunciou a novidade nesta quarta-feira (21). Batizado de Tamagotchi Pix, o gadget tem o mesmo formato do original: oval e com três botões. A dinâmica do jogo também segue igual, sendo necessário manter vivo o animal digital, que passa por diferentes fases, desde a incubação até a morte.

O novo Tamagotchi, no entanto, traz algumas atualizações para agradar as crianças de hoje. A tela preta e branca pixelada dá lugar para um LCD colorido. Já uma câmera digital embutida permite tirar selfies com seu bichinho virtual. A imagem, porém, não pode ser compartilhada pelas redes sociais. O conteúdo fica armazenado e restrito ao aparelhinho.

Ainda é possível alimentar o Tamagotchi cozinhando ou pedindo delivery e interagir em uma série de atividades, como pintar. Também dá para agendar encontros com outros bichinhos ou enviar itens para outros jogadores. Essa conexão é feita por meio de um Código Tama. Ele funciona como um QR Code e a outra pessoa deve escaneá-lo para fazer a ligação.

O novo Tamagotchi está disponível em quatro cores: Floral (rosa), Sky (roxo), Ocean (azul) e Nature (verde). O preço sugerido da unidade é US$ 59,99 (cerca de R$ 330). Apesar de já estar habilitado para o português, o bichinho virtual ainda não está sendo vendido oficialmente no Brasil.

