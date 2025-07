Homem morre após um mês bebendo apenas cerveja

Um homem de 44 anos morreu após passar cerca de um mês ingerindo apenas cerveja e recusando qualquer tipo de alimento sólido. O caso chocante aconteceu em Ban Chang, na província de Rayong, na Tailândia, na quarta-feira (16).



Segundo autoridades locais, a vítima, identificada como Thaweesak Namwongsa, foi encontrada inconsciente pelo próprio filho de 16 anos, que ao voltar da escola se deparou com o pai caído no chão do quarto. O adolescente acionou os socorristas, mas, ao chegarem ao local, os paramédicos da Fundação Siam Rayong apenas puderam constatar o óbito.



O cenário dentro do cômodo também chamou a atenção: mais de 100 garrafas de cerveja vazias estavam dispostas pelo chão, formando um estreito caminho até a cama do homem. De acordo com o depoimento do filho à polícia, o pai havia se recusado a comer qualquer tipo de alimento nas últimas semanas, mesmo com as refeições sendo preparadas todos os dias.



Thaweesak começou a se isolar e a consumir grandes quantidades de álcool após se divorciar. A suspeita é de que o estado emocional abalado tenha desencadeado um comportamento autodestrutivo, culminando na substituição da alimentação pelo consumo exclusivo de bebida alcoólica.



A causa oficial da morte será confirmada após a realização da autópsia, prevista para os próximos dias. No entanto, os médicos acreditam que o consumo extremo de álcool e a falta de nutrientes básicos tenham provocado a convulsão que levou o homem à morte.