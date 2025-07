GCM de São Bernardo registra 31 ocorrências em ação regional

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, registrou 31 ocorrências durante a Operação Força Azul Marinho, realizada nesta quarta-feira (23), em conjunto com as sete cidades do Grande ABC. A ação, que tem como foco abordagens estratégicas e ações preventivas, resultou em prisões por violência doméstica, vandalismo e tráfico de entorpecentes.

Dentre os casos registrados, seis deles estão relacionados à violência contra a mulher, um caso de vandalismo e outro por tráfico de drogas. Durante a operação, foram apreendidas 146 porções de maconha, 30 de cocaína e 10 de crack. As equipes também registraram seis ocorrências de desordem e perturbação e oito infrações de trânsito.

“O trabalho da GCM de São Bernardo tem sido crucial. Na Operação Força Azul Marinho, as equipes demonstraram excelência e rapidez no combate ao crime, com especial atenção à proteção das áreas mais vulneráveis. Estamos apoiando e valorizando o esforço incansável da GCM, que é fundamental para garantir a paz e a tranquilidade dos cidadãos”, ressaltou o secretário municipal de Segurança, Major Arley Topalian.

A operação conjunta é promovida pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e envolve as setes cidades da região. Além de reforçar a segurança em áreas de limite territorial, a iniciativa permite o compartilhamento de dados e imagens entre os municípios, aumentando a eficácia das ações de prevenção e repressão.

Além da Força Azul Marinho, a GCM também tem atuado junto à Polícia Militar e a Polícia Civil em outras frentes de segurança desde o início do ano, como no programa Segurança Direto ao Ponto, que monitora vias estratégicas e pontos de ônibus em horários de pico.

Ainda nesta quarta-feira (23), A GCM de São Bernardo prendeu em flagrante um homem suspeito por furtar um esguicho de latão polido e uma chave de acoplagem do hidrante de incêndio, equipamentos avaliados em mais de R$ 1.300, da UBS (Unidade Básica de Saúde) União. O indivíduo era paciente da unidade e possui diversas passagens criminais. Ele foi encaminhado ao 8° Distrito Policial e permanece à disposição da Justiça.

LEIA TAMBÉM:

Defesa Civil intensifica ações durante o período de estiagem em Santo André