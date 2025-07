Defesa Civil intensifica ações durante o período de estiagem em Santo André

Com a chegada do período de estiagem e a queda da umidade relativa do ar, a Defesa Civil de Santo André colocou em prática um plano especial de prevenção e resposta a emergências, com foco na proteção da população e do meio ambiente. A “Operação Estiagem” prevê ações de monitoramento climático, campanhas educativas e capacitação de equipes para atuar em situações de risco.



De acordo com Priscila de Oliveira, do Departamento de Proteção e Defesa Civil, este é um dos períodos mais críticos do ano. “Os maiores riscos são os incêndios florestais, em função da vegetação seca, além de incêndios urbanos, escassez hídrica, frio extremo e baixa umidade relativa do ar”, explica. Ela destaca ainda que práticas como a queima de resíduos e a soltura de balões — crime ambiental previsto em lei — aumentam consideravelmente o perigo de incêndios de grandes proporções.



As ações de prevenção se concentram em áreas vulneráveis como o Parque Guaraciaba, Parque do Pedroso e outras unidades de conservação do município. Nessas regiões, há intensificação do monitoramento de temperatura, umidade e velocidade do vento, além da emissão de alertas à população.



A Defesa Civil também atua em parceria com o Corpo de Bombeiros e na Operação Inverno, voltada ao acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e em situação de rua durante os dias mais frios.



Além de preparar equipes técnicas, o órgão realiza a capacitação de moradores que vivem próximos a áreas de risco e reforça que, em caso de emergência, a população deve ligar para o número 199, disponível 24 horas por dia.