Samu, tráfego e Defesa Civil levam prêmio sobre segurança

A atuação da Prefeitura de Santo André com ações de prevenção e resposta a emergências, junto às empresas que compõem o Polo Petroquímico do Grande ABC ganhou, nessa sexta-feira (18), a categoria ouro do Prêmio Destaque 2024, promovido pelo PAM (Plano de Auxílio Mútuo) Capuava.

“Esse prêmio é reconhecimento ao nosso compromisso com a proteção da vida e com a segurança da população andreense. A equipe atua de forma integrada com as empresas do Polo Petroquímico e com os demais órgãos públicos para prevenir riscos e agir com rapidez em situações de emergência. Santo André segue firme na missão de ser uma cidade cada vez mais segura e resiliente”, afirma o prefeito Gilvan Ferreira.

A Defesa Civil, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Departamento de Engenharia de Tráfego foram os setores premiados. Os troféus foram recebidos pela vice-prefeita Silvana Medeiros (Avante) e o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas de Santo André, Edinilson Ferreira dos Santos.

“O Polo Petroquímico está em Santo André, em Mauá e em São Paulo, e nós precisamos estar unidos e presentes junto à comunidade para agir em casos de necessidade. A prevenção e a ajuda mútua são fundamentais nesse processo”, explica Santos, responsável pela Defesa Civil andreense. A edição teve sede na Braskem.