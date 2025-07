Trânsito é lento na Anchieta no sentido Capital nesta sexta-feira (25)

Motoristas que trafegam pela Rodovia Anchieta (SP-150) na manhã desta sexta-feira (25) enfrentam lentidão no sentido São Paulo, entre os km 13 e 11, por conta do excesso de veículos comerciais. A informação é da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), em boletim divulgado às 8h15.



Fora esse ponto de retenção, o trânsito flui normalmente nos demais trechos da Anchieta e nas outras rodovias que compõem o SAI. A Rodovia dos Imigrantes (SP-160) apresenta tráfego livre entre os km 11,46 e 70, nos dois sentidos.



As interligações Planalto (SP-041) e Baixada (SP-059) também seguem com tráfego normal, sem registros de lentidão. O mesmo cenário se repete nas rodovias Cônego Domênico Rangoni (SP-055), Padre Manoel da Nóbrega (SP-055) e Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055), onde a movimentação é tranquila.



As marginais da Anchieta, tanto a direita quanto a esquerda, também operam sem problemas, nos dois sentidos.



A Ecovias orienta que os motoristas redobrem a atenção na altura do trecho com lentidão e planejem o deslocamento com antecedência, especialmente quem segue em direção à capital paulista.