Habitação sobe 0,98% no IPCA-15 de julho ante alta de 1,08% em junho, afirma IBGE

Os preços de Habitação subiram 0,98% em julho, após avanço de 1,08% em junho. Foi o maior impacto positivo no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgado nesta sexta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição positiva de 0,15 ponto porcentual para o IPCA-15, que subiu 0,33% no mês.

A energia elétrica, principal impacto individual no índice, subiu 3,01% em julho (0,12 pp), após subir 3,29% no mês anterior. O item é afetado pela vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100kwh consumidos. Além disso, houve reajustes tarifários de 7,36% em Belo Horizonte; 14,19% em uma das concessionárias em Porto Alegre; 1,97% em Curitiba; 13,97% em uma das concessionárias em São Paulo; e redução de 2,16% em uma das concessionárias do Rio de Janeiro.

A taxa de água e esgoto teve avanço de 0,25% em julho, após alta de 0,94% em junho, com o item incorporando reajustes de 9,88% em Brasília e 3,83% em Curitiba.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, calcula o impacto de cada grupo no IPCA-15 com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra).O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.