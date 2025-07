Previsão aponta friozinho e céu encoberto nesta sexta (25) na região

A sexta-feira (25) será de tempo fechado em praticamente todas as cidades do Grande ABC, segundo previsão do Climatempo. A temperatura mínima em toda a região será de 13°C, e as máximas devem oscilar entre 20°C e 21°C. Há possibilidade de garoa principalmente no período da manhã, e o sol só deve aparecer timidamente em alguns pontos ao longo da tarde.

Em Santo André e Mauá, o cenário é de céu nublado e chance de garoa durante todo o dia, com leve redução da nebulosidade apenas à noite. A temperatura máxima nas duas cidades será de 20°C.



Em São Bernardo, a sexta deve ser um pouco mais quente que a quinta-feira. A previsão indica manhã nublada com chance de garoa, mas o sol deve aparecer entre nuvens à tarde. À noite, as nuvens voltam a predominar. A máxima será de 20°C.



São Caetano terá um dia semelhante ao anterior, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade continua intensa. A temperatura pode chegar a 21°C, a mais alta do ABC nesta sexta.



Diadema e Ribeirão Pires também enfrentam manhãs nubladas com possibilidade de garoa. No decorrer da tarde, o sol deve aparecer, mas a nebulosidade volta a se intensificar à noite. As máximas não passam dos 20°C.



Já em Rio Grande da Serra, o tempo pode variar mais ao longo do dia: há previsão de pancadas de chuva pela manhã, seguidas de céu encoberto à tarde. À noite, o tempo deve firmar. A temperatura também varia entre 13°C e 20°C.



Com temperaturas amenas e pouca presença do sol, a recomendação é manter o agasalho à mão e se preparar para possíveis garoas em deslocamentos ao longo do dia.