Eu nunca vou te abandonar, celebra Yuri Alberto após renovação de contrato

Vendo a equipe jogar abaixo do esperado, figurando em posição ruim no Brasileirão, e vivendo enorme crise política, o torcedor corintiano teve um motivo para celebrar nesta quinta-feira (24). Depois de temer perder seu artilheiro para a Europa, o corintiano viu o clube acertar a renovação de contrato com Yuri Alberto por cinco temporadas, até 2030. O atual vínculo ia até 2027.

"Nesta quinta-feira (24), o Corinthians acertou a renovação de contrato do atacante Yuri Alberto. Após a condução das negociações envolvendo o presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Fabinho Soldado, o vínculo - antes válido até o fim de 2027 - será agora até julho de 2030", anunciou o Corinthians.

O jogador comemorou nas redes sociais com foto exibindo a bandeira do Corinthians, legendada com um coração e frase marcante da torcida: 'eu nunca vou te abandonar', dando enorme demonstração de carinho pelo clube e se colocando à disposição para ajudar neste momento delicado em campo e, sobretudo, na parte política.

"No Timão desde 2022, o camisa 9 soma 184 partidas disputadas, 70 gols e um título: o Paulistão 2025. Yuri Alberto está na fase final de transição após se recuperar de uma fratura no processo transverso da vértebra L1, à direita", completou o clube.

Desde a lesão de Yuri Alberto e a consequente ausência dos gramados, que o futebol corintiano desabou. Sem seu camisa 9, o ataque perdeu o rumo e vem sofrendo no gramado, anotando poucos gols e amargando tropeços. Tudo pode mudar já a partir de sábado.

Trabalhando forte faz alguns dias por um retorno à equipe titular, Yuri Alberto deve ser relacionado para a visita ao Botafogo, sábado, às 18h30, no Engenhão, péla 17ª rodada do Brasileirão. Para esta partida, Dorival Júnior não terá o volante José Martínez e o meia Garro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

LEIA TAMBÉM:

Com indicação de Ancelotti, Seleção Brasileira vai ter um novo observador técnico