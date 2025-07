Reino Unido, França e Alemanha se reúnem com Irã para desfazer impasse sobre programa nuclear

Representantes do Reino Unido, França e Alemanha, nações conhecidas como E3, se reuniram nesta sexta-feira (25) com diplomatas do Irã para iniciar uma nova tentativa de desfazer o impasse sobre o programa nuclear de Teerã.

As conversas, que terminaram após quatro horas de reunião, se concentraram na possibilidade de impor novamente sanções ao Irã, que foram suspensas em 2015 em troca da aceitação de restrições e monitoramento do programa nuclear pelo Irã.

O retorno das sanções, conhecido como mecanismo de "snapback", "permanece na mesa", de acordo com um diplomata europeu. "Um possível atraso na ativação do snapback foi sugerido aos iranianos com a condição de que haja um engajamento diplomático credível por parte do Irã, que eles retomem a cooperação total com a Agência Internacional de Energia Atômica e que abordem preocupações sobre seu estoque de urânio altamente enriquecido", disse.

A Europa defende que as sanções sejam retomadas até o final de agosto, caso não haja progresso no controle do programa nuclear do Irã.

O negociador iraniano e vice-ministro das Relações Exteriores do país, Kazem Gharibabadi, afirmou que a reunião "séria, franca e detalhada" se concentrou na questão nuclear e no status das sanções, ao mesmo tempo em que concordou com novas conversas. Fonte: Associated Press.

