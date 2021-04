Anker: cabo adaptador 5 em 1 com portas USB, Ethernet e HDMI chega ao mercado

Da Redação

Do 33Giga



20/04/2021 | 09:48



A Anker colocou nas prateleiras o cabo adaptador USB-C 5 em 1. Trata-se de um dispositivo que funciona como hub para conectar até 5 aparelhos ao computador por meio de portas tipo USB 3.0, HDMI e Ethernet. O gadget pode ser adquirido (até 30/4) por R$ R$ 431 (via PIX) – desconto de R$ 177 (21%) em relação ao valor original – na loja online da empresa.

O cabo adaptador Anker USB-C 5 em 1 é pequeno, portátil e se conecta ao notebook por meio de uma única porta USB-C. De acordo com a fabricante, o dispositivo oferece alta velocidade de transferência de dados. São taxas de até 5Gbs pelas portas USB, e de internet, que via porta Ethernet suporta conexões estáveis de até 1Gbps, suficiente para compartilhar listas de música e filmes em segundos.

Outro ponto positivo do cabo adaptador é a possibilidade de espelhar e estender a tela do notebook para um segundo monitor com variedade de resoluções de até 4K a 30Hz. Especialmente para quem trabalha com planilhas, muitos programas simultâneos ou só precisa de uma imagem ampliada para ter mais conforto em sua rotina, este recurso é fundamental.