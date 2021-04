1Tap Cleaner: app permite limpar Android e celular de forma rápida

Sérgio Vinícius

O app 1Tap Cleaner é, provavelmente, um dos melhores aplicativos para limpar o Android. Por meio de uma interface simplificada, basta um toque no botão Apaga cache e ele – como o nome indica – realiza a operação de apagar o cache do seu smartphone.

O aplicativo – que pode ser baixado aqui –, na versão gratuita, exibe (chatos) anúncios. Ele, basicamente, permite limpar o Android eliminando o cache e oferece muito pouco mais do que isso. Algumas funções – como as auto explicativas Apaga ligações e Apaga tudo – estão desabilitadas por conta das políticas de privacidade do Google (mantenedor do Android).

Quanto à opção paga, até vale a pena por conta dos ótimos serviços prestados pelo 1Tap Cleaner ao limpar o Android. Custa R$ 17 (pagamento único) e tira todos os anúncios da interface (eles são bem chatos mesmo).

O que é cache

Por fim, é sempre importante relembrar o que é cache. De forma bastante simplificada, trata-se de área de memória (de um computador ou de um smartphone, por exemplo) em que são mantidas cópias de dados armazenados. Eles ficam ali para, quando o usuário (ou programar) requerer alguma informação, ela apareça de forma mais rápida.

Por exemplo, em um navegador (como o Google Chrome ou o Opera), quando o usuário acessa determinado site, algumas informações ficam armazenadas browser. Quando essa pessoa sai da página e volta mais tarde, para apresentar o conteúdo mais rapidamente, o Chrome (ou Opera), puxa o que está no cache e exibe. Não necessariamente o que está ali é atual.

Desta forma, diversos programas e apps acumulam material no cache que é velho ou desimportante. Esse tanto de dados pode acabar causando lentidão no sistema ou falhas em processamento. Por isso, é sempre bom fazer a manutenção de eletrônicos e, de tempos em tempos, limpar o cahce.