Funimation: veja como funciona o streaming exclusivo de animes

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



Quando o assunto é serviço de streaming específico para anime, o nome mais lembrado costuma ser o do Crunchyroll. Mas outra plataforma do nicho tem ganhado espaço no Brasil. A Funimation chegou ao território nacional em novembro de 2020, oferecendo mais de 180 títulos entre animações de TV e longas-metragens. Seu maior diferencial, no entanto, está na oferta de dublagens em português, como as de Attack on Titan e Tokyo Ghoul.

Para consumir o conteúdo da Funimation basta criar uma conta gratuita com e-mail e senha. Ela dará direito a assistir aos animes, mas com anúncios durante os episódios. Isso sem contar que alguns títulos não contarão com a desejada dublagem em português. Quem quiser usufruir completamente da plataforma, precisa se tornar assinante.

A mensalidade da Funimation sai por R$ 24,90 – existe também a opção de plano anual por R$ 249, que dá uma economia de R$ 49,80. O usuário tem direito a duas semanas de avaliação, podendo desistir no meio do caminho. É importante acrescentar que a assinatura ainda dá direito a assistir a conteúdo offline e cinco transmissões simultâneas em uma única conta.

Uma vez que o perfil estiver criado – gratuito ou premium –, é possível acessar o streaming via navegador ou aplicativo para Android e explorar os animes disponíveis. O usuário pode consultar o catálogo acessando a aba Programas. Ali, dá para optar por ver os títulos de acordo com ordem alfabética, gênero, faixa etária, mais populares ou últimas adições.

Os animes disponíveis na Funimation são bem variados. O internauta encontra clássicos como Cowboy Bebop e Death Note, nomes que ganharam popularidade nos últimos anos, a exemplo de One-Punch Man e Demon Slayer, e conteúdos mais desconhecidos entre os brasileiros, como Claymore e Danganronpa.