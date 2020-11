Galaxy Match: quiz da Samsung ajuda a encontrar o celular ideal na Black Friday

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/11/2020 | 10:18



Consolidada no calendário brasileiro, a Black Friday disponibiliza uma grande quantidade de ofertas especiais aos consumidores. Diante deste cenário, é comum ficar em dúvida no momento de escolher um produto. Ainda mais se ele for um smartphone. Por isso, a Samsung desenvolveu o Galaxy Match, uma plataforma online que identifica qual celular da linha Galaxy combina com as necessidades do usuário.

Na prática, o Galaxy Match é um quiz com perguntas sobre o padrão de uso do dispositivo no dia a dia do consumidor. São cinco questionamentos, com respostas de múltipla escolha, para descobrir os hábitos e as preferências do usuário quando o assunto é usabilidade, câmera, tela, bateria e preço. Ao final, a plataforma aponta qual smartphone Galaxy é o ideal.

“A Samsung tem um amplo portfólio de smartphones, desenvolvido para pessoas com os mais variados perfis. Assim, o Galaxy Match é uma ferramenta importante para que os usuários acertem na escolha do dispositivo, pois conecta as especificações que mais fazem parte de sua rotina ao smartphones”, conclui Stella Colucci, gerente sênior de marketing da Samsung Brasil.