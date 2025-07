Prefeito de Cotia irrita Câmara de São Caetano

Prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT) se tornou alvo do Legislativo de São Caetano, especialmente dos vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o alto endividamento ocorrido em 2024, último ano da gestão de José Aurichio Júnior (PSD). O pedetista irritou os são-caetanenses ao defender a então secretária da Fazenda, Stefânia Wludarski, que atualmente é adjunta na administração cotiana, dizendo que empréstimos e financiamentos que elevaram o passivo do município a quase R$ 1 bilhão “foram aprovados pela Câmara que hoje a acusa”. César Oliva (PSD), presidente da CPI, classificou as declarações de “infelizes” e convidou o chefe do Executivo a participar de uma das sessões do grupo “para ter acesso ao que acontece aqui para tomar um pouco de cuidado na sua cidade”. O relator Edison Parra (Podemos) também reagiu, mas no caso dele as palavras são impublicáveis.

BASTIDORES

Imortal

Ex-secretário de Estado da Saúde de São Paulo e um dos líderes no enfrentamento da pandemia da Covid-19, o infectologista David Uip (foto) foi eleito à cadeira número 32 da Academia de Medicina de São Paulo. Ele sucede José Carlos Souza Trindade, que morreu em 28 de agosto de 2024, aos 88 anos, no assento, cujo patrono é o paulistano João Alves Meira (1905-1989). “Orgulhoso e agrecido”, declarou o médico, que é o atual reitor do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em Santo André, ao saber da vitória.

Obra é minha; a conta, sua

Um dia depois que o prefeito Tite Campanella (PL) entregou a revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, em São Caetano, na quarta-feira, o antecessor José Auricchio Júnior (PSD) foi ao endereço para gravar um vídeo em que parabenizou “todos os envolvidos” na realização do projeto, cuja paternidade avocou para si: “Essa licitação foi feita por nós em 2023”. Só não mencionou que sua gestão não pagou um centavo do financiamento de R$ 23,8 milhões. A conta foi empurrado para o sucessor.

Devastação

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), de São Bernardo, está convocando a população para aderir a abaixo-assinado contra o que chama de “PL da Devastação”. Segundo o petista, o Senado aprovou proposta que “coloca o meio ambiente, nossa saúde e nossas vidas em risco”. O parlamentar aposta na mobilização popular para que o projeto de lei, que permite o autolicenciamento para alguns tipos de empreendimentos, para impedir que o texto seja pautado pela Câmara.

Rigidez

O prefeito Marcelo Oliveira (PT) tem apostado na zeladoria urbana para melhorar a qualidade de vida em Mauá. Desde que tomou posse, quatro anos e meio atrás, o petista se empenha em orientar a população para que faça a sua parte na manutenção dos espaços públicos. Como gastar saliva não resolve tudo, a administração passou a multar moradores que não preservam as calçadas de seus respectivos imóveis. Nessa quinta-feira (17), dois deles foram penalizados, um no Jardim Mauá e outro no Sítio Bocaina, totalizando R$ 2.858, segundo o Diário Oficial.

Batismo

Ex-vereador e candidato a prefeito de São Caetano na última eleição, quando obteve 28.330 votos (27,75%) e ficou atrás somente do vencedor Tite Campanella, Fabio Palacio (União Brasil) passou a ser apresentado nos eventos oficiais da Prefeitura de Diadema, onde é gestor de Governo Digital, como Fabio Constantino – que é o seu nome do meio. O unionista não é o primeiro a trocar de identidade. O prefeito de Santo André, eleito como Gilvan Junior (PSDB), agora atende por Gilvan Ferreira.