Tarcísio sai em defesa de Bolsonaro e fala em 'falta de paz política'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), divulgou nesta sexta-feira (18) uma mensagem pública em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), passou a usar tornozeleira eletrônica e sofreu uma série de medidas cautelares por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal). A declaração de Tarcísio foi publicada nas redes sociais horas após a Polícia Federal cumprir mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente, em Brasília.

Sem citar diretamente a operação da PF, Tarcísio afirmou que "coragem é um atributo que quem conhece Jair Bolsonaro sabe que nunca lhe faltou", e acrescentou que o ex-presidente demonstrou bravura "para defender a liberdade, valores, ideais e combater injustiças".



O governador também fez referência à dor de Bolsonaro por não poder falar com o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), alvo de medida cautelar que proíbe contato com o pai. "Não imagino a dor de não poder falar com um filho. Mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça", escreveu.



Tarcísio e críticas à condução do país

Aliado de primeira hora de Bolsonaro e apontado como possível herdeiro político da direita, Tarcísio disse ainda que não haverá pacificação no país "enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio". E concluiu o texto com críticas indiretas ao atual governo: "A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho".



A manifestação ocorre em um momento de pressão crescente sobre o entorno de Bolsonaro, com desdobramentos de inquéritos que apuram a tentativa de golpe de Estado e fraudes em cartões de vacina. Apesar de já ter declarado que pretende se manter focado na gestão de São Paulo, Tarcísio é constantemente citado como nome viável para disputar a Presidência da República em 2026.