Flávio Bolsonaro critica Moraes, defende o pai e cita 'ódio e humilhação'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou nas redes sociais nesta sexta-feira (18) em defesa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de nova operação da Polícia Federal autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Em postagem feita no X (antigo Twitter), Flávio classificou as medidas impostas por Alexandre de Moraes como “covardes” e acusou o ministro de promover uma “humilhação proposital”.



“Fica firme, pai, não vão nos calar!”, escreveu o senador, que afirmou ainda que a decisão de proibir Bolsonaro de se comunicar com os filhos investigados – incluindo ele próprio – é “o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes”.



O parlamentar também comparou a atuação do STF a uma inquisição: “Típico de uma inquisição, que já tem a sentença final pronta antes mesmo de começar. Em que a capa do processo é a principal ‘prova’.”



Flávio disse acreditar que a data da operação – durante o recesso parlamentar – foi escolhida de forma estratégica, mas ressaltou que ela coincidiu com o Mandela Day, celebrado em 18 de julho. “Não é uma coincidência apenas! Até os nossos adversários sabem da sua inocência, da sua honestidade.”



Em tom religioso e emocional, o senador encerrou a primeira publicação dizendo: “Deus vai te honrar, pai! [...] Vai sair ainda maior e mais forte de tudo isso, pra liderar o resgate do nosso Brasil! ‘Os humilhados serão exaltados’ (Mateus 23:12).”



Momentos depois, Flávio sugeriu que os Estados Unidos imponham sanções a autoridades brasileiras: “O justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego.”



As declarações ocorrem no mesmo dia em que Jair Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e a cumprir recolhimento domiciliar noturno, além de ser proibido de usar redes sociais e manter contato com outros investigados. Durante a operação, a PF também encontrou US$ 14 mil em espécie na casa do ex-presidente, em Brasília. O caso segue sob investigação e tramita sob sigilo no STF.