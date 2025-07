Dos EUA, Eduardo Bolsonaro critica Moraes em post em inglês

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou nesta sexta-feira (18) as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicação feita em inglês em seu perfil no X (antigo Twitter), o parlamentar listou as restrições determinadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e atribuiu a decisão a um vídeo recente do pai em apoio a Donald Trump.



“Alexandre de Moraes redobrou a aposta”, escreveu Eduardo, que está nos Estados Unidos, ao relacionar a manifestação de Bolsonaro em favor do ex-presidente norte-americano com a nova ofensiva da Polícia Federal no Brasil.



No post, ele detalhou as medidas determinadas por Moraes:



- Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica;



- Recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 7h;



- Proibição de uso das redes sociais;



- Vedação de comunicação com embaixadores e diplomatas estrangeiros;



- Proibição de se aproximar de embaixadas;



- Proibição de contato com outros investigados — entre eles, os próprios filhos, Eduardo e Carlos Bolsonaro.



As medidas cautelares foram autorizadas no âmbito da PET nº 14129, que segue sob sigilo no Supremo. Mais cedo, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro, onde foram encontrados cerca de US$ 10 mil em espécie.



Além da crítica direta, Eduardo Bolsonaro também compartilhou uma publicação da ex-juíza Ludmila Lins Grilo, que foi aposentada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) após ataques reiterados ao STF. No texto, Ludmila acusa Moraes de abusos e diz que o ministro "segue firme na direção do abismo", sugerindo que ele poderá ser alvo de sanções internacionais, como a chamada "Magnitsky Act", usada para punir autoridades acusadas de violações de direitos humanos.