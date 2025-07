Bolsonaro usará tornozeleira eletrônica e terá outas restrições; veja

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será obrigado a usar tornozeleira eletrônica e cumprirá uma série de medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após a deflagração de nova operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18), em Brasília. A ação tem como base a PET nº 14129 e inclui ainda mandados de busca e apreensão na residência de Bolsonaro e em endereços ligados ao Partido Liberal.



LEIA MAIS: PF faz buscas na casa de Bolsonaro e em endereços ligados ao PL

Entre as restrições impostas pela Corte, estão:



- Monitoramento por tornozeleira eletrônica



- Proibição de comunicação com outros investigados e réus no inquérito



- Vedação de contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros



- Recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 7h



- Proibição de uso das redes sociais



As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e buscam evitar interferências no andamento das investigações, cujos detalhes ainda não foram divulgados. A operação segue em curso e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.