Grande ABC tem 1º semestre com maior número de mortes no trânsito

As sete cidades somaram 128 mortes no trânsito de janeiro a junho deste ano, de acordo com dados do InfoSiga, monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo). Este é o primeiro semestre mais mortal da série histórica, iniciada em 2015.

Em 2024, foram 107 óbitos no primeiro semestre e, em 2023, houve 103 mortes no trânsito da região de janeiro a junho. No mesmo período de 2022 a 2015, o número de óbitos registrados são, respectivamente para cada ano, 108, 92, 88, 104, 103, 110, 106 e 124.

Dos 128 óbitos do primeiro semestre deste ano, 51 foram por atropelamento. Oitenta por cento (102) são homens e 63 das vítimas fatais envolveram motociclistas.

JUNHO

No mês passado, foram registradas 19 mortes, sendo 63% (12) envolvendo motociclistas. Três vítimas fatais estavam em um automóvel, três eram pedestres e um transitava de bicicleta. No total, cinco mortes ocorreram por atropelamento, cinco por colisão, quatro por choque e mais cinco por outros motivos não especificados.

