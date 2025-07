Segundo subdistrito receberá primeiro Parque Saúde de Santo André

A Prefeitura Santo André vai criar no Jardim Santo Antônio, no segundo subdistrito, a primeira unidade do Parque Saúde, equipamento que une uma área de lazer a uma unidade de saúde.

O projeto será implementado na Unidade de Saúde Moysés Fucs, que está passando por obras de modernização, e estará integrada ao espaço ao lado que conta com quadra, espaço de convivência, entre outros equipamentos.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Gilvan Ferreira na manhã desta quinta-feira (17), durante visita ao equipamento de saúde. "Além da unidade de saúde a gente tem uma área de lazer ao lado. Vai ser o primeiro Parque Saúde que faremos na cidade e onde ofereceremos novos serviços", explicou o prefeito Gilvan.

A Unidade de Saúde Moysés Fucs, que tem cerca de 26 mil pacientes cadastrados, terá sua capacidade de atendimento ampliada para atender 32 mil pessoas. A unidade realiza aproximadamente mil atendimentos por dia em seus 1,1 mil metros quadrados e está passando por grande processo de revitalização.

"Vamos ter nutricionista, educador físico, várias atividades aqui unindo saúde e lazer pra população", destacou o secretário de Saúde, Pedro Seno.

Estão sendo realizadas execução de serviços de manutenção, correções, reparações, adaptações e modificações. O valor investido na primeira fase da obra é de aproximadamente R$ 1,6 milhão.

"É uma grande reforma, com toda troca do telhado e nova estrutura. Estamos acelerando as obras para entregar o mais rápido possível", afirmou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

Estão em curso intervenções de demolição e remoções, alvenaria, elementos divisórios, revestimentos de paredes e tetos, esquadrias metálicas e madeiras, troca de vidros, pintura geral, instalação elétrica, hidráulica e lógica (dados), louças e metais, instalação de equipamentos para combate a incêndio e para gases medicinais, fechamentos de muros e gradis, revitalização da entrada para veículos e pedestre e adequação da cobertura.