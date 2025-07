Feira de Brechós reúne moda e cultura em Santo André

Santo André recebe mais uma edição da tradicional Feira de Brechós do ABC, evento que une moda, sustentabilidade, gastronomia e música, neste sábado (19). A feira será realizada das 9h30 às 18h30, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, com entrada gratuita e pet friendly.

Com foco no consumo consciente e na reutilização, o encontro reúne uma variedade de expositores com peças de moda masculina, feminina, pluz size, infantil e streetwear, além de acessórios, itens de decoração, cerâmicas, discos de vinil, ecobags, jóias artesanais, cachaças e perfumaria natural.

Logo na abertura, das 9h30 às 10h30, o espaço oferecerá um horário preferencial com som ambiente e atendimento acolhedor voltado para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, gestantes, idosos, pessoas com TEA e acompanhantes de bebês.

A partir das 10h30, quem comanda a trilha sonora do dia é o coletivo Rotação Brasil, que completa 10 anos em julho e irá trazer música brasileira para embalar a experiência dos visitantes.

Criada em 2018, a Feira de Brechós do ABC é um evento independente que busca valorizar o comércio sustentável de roupas e fortalecer a economia criativa local, dando visibilidade a artesãos, pequenos empreendedores e artistas da região.

LEIA TAMBÉM:

Linguagem simples em edital inova ao mirar na inclusão de PcDs