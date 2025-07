Linguagem simples em edital inova ao mirar na inclusão de PcDs

A Prefeitura de Ribeirão Pires divulga edital com texto inovador. O edital do chamamento público de artistas da cidade já está disponível em linguagem simples, para que pessoas com deficiência intelectual e dificuldade de leitura possam compreender as informações e participar.

Com essa iniciativa, o município busca fortalecer sua política de acessibilidade e inclusão no setor cultural. O objetivo é ampliar a participação de artistas com deficiência nos eventos oficiais da cidade e, ao mesmo tempo, criar um banco de dados para a realização do Festival Sem Barreiras – Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência.

A ação da Prefeitura está em sintonia com os avanços internacionais em prol da comunicação acessível. Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução apresentada pelo Brasil, com o apoio da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Aliança Internacional sobre Deficiência. O texto trata da promoção e integração da comunicação fácil de entender – ou linguagem simples – como ferramenta essencial para a acessibilidade de pessoas com deficiência intelectual e dificuldade de leitura.

Co-patrocinada por países como Argentina, Egito, El Salvador, Grécia, Guatemala, Filipinas e Portugal, a resolução tem como base a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em vigor no Brasil desde 2009. O uso da linguagem simples já vem sendo adotado por órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, e reúne técnicas de redação, estrutura e validação de textos para torná-los compreensíveis a todos. O edital do chamamento de artistas com deficiência pode ser acessado no site Ribeirão Pires: https://turismoribeiraopires.com.br/chamamentos/.

