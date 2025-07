Em defesa da indústria

A forte e imediata reação do prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), diante do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revela uma postura alinhada com os interesses do setor produtivo e da população que dele depende. Ao participar de reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e representantes das principais fabricantes de pneus instaladas em São Paulo, o chefe do Executivo andreense atua para proteger empregos, preservar arrecadação e fortalecer o diálogo entre indústria e governo. Em cenário global adverso, a articulação política se torna elemento essencial para atenuar impactos externos sobre a economia local.

O setor de pneus é um dos pilares da atividade econômica em Santo André, que é sede de duas gigantes do setor, a Bridgestone e a Prometeon, e no Grande ABC. Além de empregar milhares de trabalhadores, impulsiona cadeias complementares e responde por significativa fatia da receita tributária municipal. A entrada de produtos importados de baixa qualidade, aliada ao aumento de tarifas norte-americanas, pressiona a competitividade das fábricas nacionais e ameaça o equilíbrio do mercado. A iniciativa de Gilvan ao tratar do tema diretamente com o governo estadual reforça a necessidade de medidas que assegurem condições mínimas de concorrência e atratividade para novos investimentos.

Outro ponto relevante do encontro entre Gilvan e Tarcísio foi o debate sobre os redutores de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que afetam a margem de operação das indústrias paulistas. Ao levar essa pauta à esfera estadual, o prefeito andreense demonstra compreensão do papel estratégico da política tributária para o ambiente produtivo. Com o risco de fechamento de postos de trabalho em curto prazo, a mobilização institucional se mostra oportuna. É responsabilidade do poder público se manter atento às transformações do comércio internacional e proteger setores que têm papel determinante no desenvolvimento de suas economias. Que a reunião gere os frutos esperados.