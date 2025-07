Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 18 de julho de 2025

Tarifaço – 1

Quando escrita em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo e o outro representa oportunidade.Ela pode ser vista como uma oportunidade de transformação e de crescimento mostrando que, embora sejam desafiadoras, também podem abrir portas para novas possibilidades. Que tal aproveitarem a crise da taxação norte-americana para prospectarem novos mercados? Até que isso aconteça, que tal abastecerem com o excedente o mercado interno, fazendo com que a maior oferta baixe o preço ao nosso povo? Dessa forma, talvez seu lucro diminua por um período, mas não seriam necessárias as propaladas demissões. Portanto, saiam de suas zonas de conforto e mãos à obra.

Vanderlei Retondo - Santo André

Tarifaço – 2

O senhor Eduardo Bolsonaro chamou o governador Tarcísio de Freitas de subserviente. Diga-se de passagem, uma colocação muito infeliz numa hora extremamente errada. O governador está única e exclusivamente defendendo os interesses do Estado no que tange à economia. O Brasil atravessa um momento muito delicado. O momento é de medirmos cada frase e cada palavra para não prejudicar o Brasil e brasileiros.

João Camargo - Capital

Paz

‘Guerra, pai e pão nosso’ (Palavra do Bispo, dia 10). Valeu a pena ler a coluna do bispo Dom Pedro Cipollini, onde discorreu sobre guerras, lembrando a existência de perto de 52 focos de guerras no mundo. Ele lembrou que o Papa Francisco dizia que estamos em uma “terceira guerra mundial aos pedaços”. Destaco a parte do artigo quando o bispo pergunta: não há guerra no Brasil? Ao que ele responde: Sim, há uma guerra civil não declarada e sim camuflada, na qual as armas são a insensibilidade, o patrimonialismo, corrupção e incompetência como modo de dominar e exercer o poder, busca dos próprios interesses em detrimento do bem comum. Faz ainda uma bonita reflexão sobre o Pai Nosso, que tem três frases iniciadas com a letra p: Pai, Pão e Perdão, uma oração que precisa ser vivenciada. Após reler o artigo, fiz a seguinte reflexão: se estamos em guerra, precisamos procurar a paz, mas também sair do comodismo e, de maneira pacífica, lutar contra todos os desmandos que nos oprimem. Uma das formas de luta é participarmos mais ativamente do controle social, através da participação popular, um direito que é constitucional. A Igreja tem representantes nos diversos conselhos, que podem, desde que sejam orientados e preparados, exercer um trabalho de excelência nos fóruns de participação popular, e dessa forma colaborar para uma sociedade mais justa por meio de políticas públicas de qualidade.

Roberto Canavezzi - São Caetano

Opinião

‘A gota d’água’ (Opinião, dia 16). Excelente, simples e claro o artigo assinado pelo Sr. Percival Puggina publicado na seção Opinião. Penso que no grupo político que faz estragos ortodoxos e heterodoxos na educação, cultura, economia e política brasileira faltou incluir as sanguessugas do Estado que vivem de privilégios às custas do povo. Deste jeito o Brasil não dará certo nunca.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Mundial de Clubes

‘Chelsea atropela favorito PSG e se torna campeão mundial da Fifa’ (Esportes, dia 14). O Mundial de Clubes serviu para aquecer a próxima Copa do Mundo. Se por um lado pudemos ver a alegria das torcidas, por outro muitos jogadores também mostraram seus talentos, facilitando a vida dos técnicos na escolhas de suas equipes. O Brasil fez bonito ao mostrar sua garra e determinação lutando com bravura. O fim do jogo decepcionou, pois as equipes, por mais acostumadas que estejam a vencer ou a perder, não deveriam partir para briga. Fica muito feio ver que o time derrotado comprou briga. Nesse sentido, no Brasil acontece a mesma coisa. É difícil saber perder, embora o discurso seja o de que, o importante é competir, desde que eu seja o vencedor.

Izabel Avallone - Capital