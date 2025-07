Show de despedida de Ozzy com Black Sabbath vai virar filme-concerto no cinema em 2026

Após uma transmissão histórica e um último show épico em Birmingham, na Inglaterra, o show de despedida de Ozzy Osbourne e do Black Sabbath chegará às telonas no início de 2026.

De acordo com o The Guardian, a produtora Mercury Studios está produzindo um longa-metragem do concerto, intitulado Back To The Beginning: Ozzys Final Blow, que terá 100 minutos de duração.

A promessa é entregar aos fãs uma experiência cinematográfica imersiva que visa celebrar a trajetória monumental de Ozzy e sua influência no heavy metal, desde os primórdios do Black Sabbath.

Filmado no Villa Park, na cidade natal de Ozzy, o show histórico reuniu milhares de fãs e um poderoso line-up em uma celebração intensa, com momentos de pura emoção, peso e reverência.

Apresentado por Jason Momoa, o evento também contou com apresentações de Metallica, Guns N Roses, Ronnie Wood, Steven Tyler do Aerosmith, Slayer, Pantera, Tool, Yungblud, Ghost e uma disputa de bateria entre Danney Carey do Tool, Travis Barker do Blink-182 e Chad Smith do Red Hot Chili Peppers.

O filme vai condensar esse evento, com direito a bastidores exclusivos, entrevistas íntimas e imagens inéditas. É, segundo os produtores, uma "carta de amor" ao ícone e ao gênero que ele ajudou a fundar com o Sabbath.