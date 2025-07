Jovem envenenado com bolinhos de mandioca em São Bernardo tem piora neurológica

O jovem envenenado com bolinhos de mandioca em São Bernardo registrou piora neurológica nesta quarta-feira (18). Lucas da Silva Santos, 19 anos, apresenta sinais vitais estáveis, mas continua em coma na UTI (Unidade de Pronto Atendimento) do HU (Hospital de Urgência), segundo boletim médico divulgado nesta manhã pela Prefeitura.

Lucas ainda necessita de hemodiálise, mas apresentou boa tolerância ao procedimento médico que substitui a função dos rins. Desde o dia 16, o jovem está sem sedação e a Prefeitura ainda aguarda os resultados oficiais dos exames toxicológicos para saber a causa da intoxicação. O jovem está internado no hospital desde sexta-feira (11), quando chegou em estado grave, após atendimento inicial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Alvarenga.

Segundo o diretor técnico do HU, Fábio Silveira, o jovem ficou pelo menos 20 minutos em parada cardiorrespiratória antes de ser transferido ao hospital. “Quando retomou os batimentos, os sintomas apresentados, tais como excesso de salivação, baixa frequência cardíaca e de pressão arterial, assim como outros achados, eram indicativos de uma possível intoxicação exógena”, Silveira.

Lucas passou mal na noite de sexta-feira, no bairro Assunção, após jantar com a família e consumir bolinhos de mandioca supostamente envenenados. Os salgados foram enviados por uma tia paterna, Cláudia Pereira dos Santos Daliessi, 43, e também foram ingeridos por sua mãe, Rosemeire da Silva Santos, 52, seu irmão Thiago da Silva Santos, 17, e o padrasto, Admilson Ferreira dos Santos, 52. Apenas Lucas apresentou sintomas.

Admilson cumpre prisão temporária desde a tarde de quarta-feira (16). De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), as investigações relacionadas ao caso estão em fase final no 8º DP (Distrito Policial) de São Bernardo. O suspeito foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.





