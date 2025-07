Sexta-feira (18) será de temperaturas amenas no Grande ABC

A sexta-feira (18) começou com céu limpo e sol em todas as cidades do Grande ABC, segundo dados do Climatempo. Apesar do frio nas primeiras horas da manhã, a previsão é de tempo firme ao longo do dia, com muitas nuvens em alguns períodos, mas sem previsão de chuva.



As temperaturas permanecem amenas, com mínimas entre 12°C e 13°C e máximas variando de 20°C a 23°C. Em Santo André e Mauá, os termômetros devem oscilar entre 12°C e 21°C, com sol e momentos de céu parcialmente nublado.



São Bernardo e Diadema terão mínimas de 13°C e máximas de 22°C. Em São Caetano, a temperatura deve chegar a 23°C, a mais alta da região nesta sexta.



Nas áreas mais elevadas, como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o clima será um pouco mais frio, com mínima de 12°C e máxima de 20°C. Apesar disso, o sol também predomina nessas cidades.



A previsão indica uma noite com aumento de nuvens, mas o tempo segue estável. O Climatempo alerta para a diferença térmica entre manhã e tarde e recomenda atenção com agasalhos, principalmente nas primeiras horas do dia.