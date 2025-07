Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em residência de Diadema

Uma grande apreensão de drogas foi realizada por policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana nesta quinta-feira (17), no bairro Vila Nogueira, em Diadema. Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes após tentar fugir de uma residência onde funcionaria um centro de armazenamento e preparo de drogas.



De acordo com a PM, os agentes patrulhavam a região quando perceberam um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente em um imóvel com o portão aberto. Ao se aproximarem, os policiais notaram um forte cheiro de maconha vindo do local e visualizaram, por uma janela, frascos com substâncias semelhantes a entorpecentes e galões com odor característico de lança-perfume.



Durante a averiguação, um homem saiu de um dos cômodos e tentou fugir a pé, mas foi detido em uma travessa próxima. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao ser questionado, ele confessou que trabalhava no preparo e embalagem das drogas, recebendo R$ 600 por semana pelo serviço.



Drogas estavam escondidas em vários cômodos

Com apoio de outras equipes, os policiais realizaram uma vistoria completa na residência e encontraram:



- 91 tijolos de maconha



- 2,5 kg de maconha fracionada



- 800 frascos de lança-perfume



- 5 galões de 20 litros com lança-perfume



- 85 comprimidos de ecstasy



- 30 papelotes de cocaína



- 19 pedras de crack



- Facas, balança de precisão, máquina de cartão e embalagens



- Caderno com anotações do tráfico



- Celular e cartões bancários em nome de terceiros



A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema. O homem preso permaneceu à disposição da Justiça, e todo o material apreendido foi encaminhado à perícia.