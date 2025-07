Diadema tem a 1ª mulher no comando do Batalhão da PM

Há pouco mais de um mês no comando do 24º Batalhão da Polícia Militar, em Diadema, a tenente-coronel Viviane Cristina Santana, 49 anos, já traz um marco histórico: é a primeira mulher a assumir o posto. Mas prefere que o foco principal esteja voltado para o trabalho e os desafios da gestão. “Fiz a mesma academia que os meninos da minha turma e comandar um batalhão sempre foi um sonho. Fico orgulhosa e aumenta minha responsabilidade saber que eu sou a primeira, mas é muito tranquilo.”

Com 30 anos de trajetória na corporação, iniciada após uma apresentação da PM (Polícia Militar) em sua escola, ela assumiu a chefia da unidade em 9 de junho. À frente de um efetivo de cerca de 500 policiais, enfrenta o desafio de conduzir o batalhão com o maior volume de ocorrências no Grande ABC, de acordo com a comandante.

Apesar dos números, ela destaca o que chama de “campo fértil” para avanços. “A Prefeitura, a Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal) estão alinhados. A cidade vive um momento de integração que favorece o trabalho”, aponta. Essa cooperação é uma das bases do programa que zerou os pontos de pancadão mapeados em Diadema. “Hoje, conseguimos dar à população o direito de descansar nos fins de semana”, avalia.

O combate aos pancadões, aliás, não veio por pressão estatística. “A Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública nunca me cobrou redução nesse índice. Mas entendi que era um anseio da cidade”, diz.

GESTORA

A comandante se descreve como uma administradora que precisa equilibrar logística, disciplina, recursos humanos, operações e relações públicas. Com um grande batalhão nas mãos, tenta deixar uma marca que vá além dos números. “Se eu conseguir melhorar minimamente a vida das pessoas aqui, policiais e moradores, já terei cumprido meu papel. Quero entregar algo melhor do que encontrei.”

Mais do que operações bem-sucedidas, Viviane quer que os policiais que passam pelo 24º Batalhão se sintam acolhidos e queiram ficar. Ao assumir o posto, se deparou com um dado incômodo: o grande número de pedidos de transferência. “O batalhão não pode ser só um lugar de passagem. O policial vem, ganha experiência e vai embora. A cidade perde com isso.” Para mudar esse cenário, ela tem buscado formas de valorização. “Quero cuidar da estrutura, dos espaços de descanso, da viatura, do uniforme”, explica. “A qualidade de vida no trabalho interfere diretamente na forma como atendemos a população.”

A nova chefe também articula emendas parlamentares e convênios com a Prefeitura que possam garantir melhorias concretas para o efetivo. “Estamos buscando um pró-labore, algo que valorize o policial que trabalha aqui. Essa permanência passa por reconhecimento.”

METAS

O combate ao furto de veículos e à receptação está entre as prioridades da nova gestão. A tenente-coronel articula ações conjuntas com a GCM, Polícia Civil e a divisão de posturas da Prefeitura para intensificar a fiscalização em ferros-velhos e pontos suspeitos. Em paralelo, segundo a comandante, a administração municipal trabalha na elaboração de uma lei que endureça as punições contra receptadores e estabelecimentos irregulares. “Só se furta porque alguém compra. Vamos agir em várias frentes”, afirma.