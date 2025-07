Governo Taka anuncia três novas creches e 500 bolsas de graduação

Os próximos meses da gestão do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB). serão dedicados prioritariamente à educação, mas sem deixar retroceder os avanços conquistados nas áreas da saúde e da segurança. O prefeito afirmou que a meta dos próximos meses será zerar a fila de espera por creche, sendo o primeiro passo a entrega de três creches, prevista neste primeiro momento para agosto, abrindo mais 360 vagas – hoje a cidade disponibiliza 7.924.

Os avanços na educação não ficam restritos às vagas em creches. Os moradores de Diadema terão à disposição, no segundo semestre, 500 bolsas integrais de graduação em diversos cursos na Universidade Metodista.

“Quando iniciamos o governo, a situação da saúde em Diadema era crítica. Zeramos as filas históricas de consultas e de exames, como mamografia, ecocardiograma, Raio-X e exames laboratoriais, restabelecemos o fornecimento de medicamentos e resgatamos a dignidade no atendimento, especialmente no Hospital Municipal”afirmou Taka ao Diário.

O prefeito destacou que o governo enfrentou com firmeza os problemas que mais afetavam as famílias de bem, como os pancadões, os quais conseguiu eliminar da cidade. “Além disso, vamos avançar muito na educação, zerando a fila de creches da cidade e atendendo especialmente as famílias atípicas que terão toda nossa dedicação e trabalho. Inclusive, já iniciamos o estudo funcional para a construção do Centro TEA (transtorno do espectro autista) em Diadema”, pontuou.

Para agosto, além da inauguração das creches, estão no cronograma da Prefeitura os lançamentos da escola de robótica em parceria com o Sesi-SP (Serviço Social da Indústria), e da Educação Empreendedora, com o apoio do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), bem como a entrega da reforma da primeira unidade de ensino dentro do Projeto Escola Bonita.

Entretanto, o cronograma de ações para o setor já teve início. Educação para o Trânsito está em execução e projetos voltados ao meio ambiente em tratativas. Também estão em andamento o chamamento de entidades dentro do plano de ação da Escola Modelo, e o Projeto Descobertas, o qual proporciona passeios culturais para enriquecer o aprendizado dos alunos do ensino fundamental na rede municipal,

A administração também autorizou reajuste de 10% no repasse para creches conveniadas. A Prefeitura avalia ainda o lançamento do novo cardápio das escolas e a criação de uma comissão intersecretarial de apoio à Educação Especial.

Para 2026 a administração municipal projeta a ampliação do número de vagas em creches, tanto por meio da construção de novos equipamentos previstos pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e pelo Programa Periferia Viva, ambos do governo federal, como com o aumento do número de entidades conveniadas.

BOLSAS DE ESTUDO

Quem pretende cursar uma graduação na Metodista já pode se candidatar a uma das 500 vagas oferecidas pela instituição com bolsa integral (https://lp.metodista.br/bolsa-social-25-2/). Entre os cursos oferecidos estão administração, comércio exterior, direito, marketing, veterinária, odontologia, psicologia, jornalismo e pedagogia, nas modalidades presencial ou EAD (ensino a distância), já iniciando no segundo semestre. As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto.

