Diadema lança concurso com 100 vagas para a GCM

A Prefeitura de Diadema abriu nesta terça-feira (15) um novo concurso público da GCM (Guarda Civil Municipal). Ao todo, são 100 vagas, além de formação de cadastro reserva. O Edital completo foi publicado no site do Instituto Mais, onde também devem ser feitas, exclusivamente, as inscrições, entre 16 de julho e 14 de agosto.

A iniciativa integra o Programa Diadema Segura, que vem promovendo uma transformação estrutural na segurança pública municipal, com foco na modernização de equipamentos, uso de tecnologia e qualificação das forças de proteção.

“Reforçar a segurança começa com planejamento e estrutura. Este concurso faz parte de uma estratégia mais ampla que busca garantir uma cidade mais segura, com políticas públicas efetivas e integração entre as forças de segurança”, afirmou o prefeito Taka Yamauchi.

O cargo oferecido é para GCM 3ª Classe, com salário inicial de R$2.707,25, com jornada de 40 horas semanais, além de benefícios como vale alimentação, auxílio saúde e gratificação por atividade. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo ou equivalente, CNH nas categorias A ou C há pelo menos dois anos, além de altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,68m para homens. A idade mínima exigida é de 21 anos, contados até o encerramento das inscrições.

O 44° Concurso Público também garante cotas para pessoas com deficiência, negros e mulheres, conforme lesgislação municipal vigente.

O processo seletivo será dividido em cinco etapas: provas objetiva e discursiva, avaliação física e antropométrica, avaliação psicológica, investigação social e, por fim, curso de formação. A primeira fase, com aplicação de provas, está prevista para o dia 21 de setembro de 2025.

“Este concurso é um passo importante na ampliação da nossa força operacional. A entrada de novos guardas vai fortalecer as ações de patrulhamento, prevenção e presença da GCM nos bairros, especialmente nas regiões de maior vulnerabilidade. Dentro do programa Diadema Segura, estamos modernizando nossa estrutura, investindo em tecnologia e valorizando os profissionais que atuam diariamente na proteção da nossa população”, destacou Paulo Pinheiro da Silva, secretário municipal de Segurança Cidadã.

Para se increver, basta acessar: www.institutomais.org.br

