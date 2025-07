Lucinha Lins descreve experiência sobrenatural que teve durante gravação de 'A Viagem'

Lucinha Lins, que interpretou a inesquecível Estela, de A Viagem, relatou experiências sobrenaturais que sentiu durante as gravações da novela, exibida originalmente pela TV Globo em 1994 e atualmente reexibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Em entrevista à Quem, a atriz contou que aconteceram algumas coisas inexplicáveis nos bastidores e recordou um momento que emocionou os artistas e a equipe da novela. Na trama, Estela é irmã de Diná, vivida por Christiane Torloni.

"Volta e meia acontecia algum tipo de surpresa. Acho que a que mais impressionou a todos foi a cena do crematório do Alexandre (Guilherme Fontes). Todos nós sabemos que a Christiane perdeu um filho, ainda muito menino, num acidente. Foi um choque. E esse menino foi cremado", contou ela, que continuou:

"Nós estávamos muito aflitos e preocupados com a Christiane. Durante a gravação, nós estávamos dentro de um estúdio frio e apareceu uma borboletinha pequenina amarela. Essa borboletinha voava em torno da Christiane e, quando pousava, ela pousava naquele caixão cenográfico, em frente a ela. Isso foi filmado", enfatizou.

A atriz disse ainda que a borboletinha chegou a atrapalhar as gravações: "Tivemos que parar algumas vezes. Parecia, para todos nós, e acho que para a Chris também, um alento. Aquela borboleta acho que era o filho dela dizendo: Fica calma, mamãe. Eu estou bem, está tudo bem".

"Era uma cena dificílima de ser feita, principalmente por ela. Lembro que tivemos que parar a cena, a Chris teve uma crise de choro muito séria. Depois ela voltou e terminamos a cena, que era dolorosa pela história em si e por tudo que a gente sabia que poderia estar acontecendo com a Chris. Foi isso. Essa borboletinha encantou a todos nós e nos fez perceber uma presença de carinho e de alento naquele momento", relembrou Lucinha.

Christiane Torloni perdeu filho em acidente de carro

Torloni perdeu o filho, Guilherme, de 12 anos, em um acidente de carro, ocorrido em 1991. Na ocasião, Torloni estava com Guilherme e o irmão gêmeo, Leonardo, dentro do carro em que ela dirigia, quando, durante uma manobra, perdeu o controle da direção e despencou da garagem de sua casa, de uma altura de cerca de 5 metros. Guilherme teve traumatismo craniano e morreu. Leonardo, hoje com 45 anos, teve pequenas escoriações.

Christiane e Leonardo se mudaram para Portugal após o acidente. E entrevistas, a atriz contou que só retornou ao Brasil após o convite para fazer A Viagem, cujo tema é o espiritismo e que explora o conceito de vida após a morte.