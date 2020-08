Resort com suítes em formato de bolhas permite observar elefantes na Tailândia

Redação

Do Rota de Férias



03/08/2020 | 14:18



Para quem planeja viajar com mais consciência social, o Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, na Tailândia, desponta como uma boa alternativa. Isso porque o empreendimento foi criado em parceria com a The Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) para resgatar e cuidar de elefantes feridos, órfãos ou abusados.

Os animais vêm de várias partes do país e são abrigados em uma floresta natural, na qual passam a ser tratados por veterinários. De acordo com o resort, há uma colaboração contínua com o governo e outras organizações em projetos realizados no Sudeste Asiático na esperança de melhorar as condições dos elefantes em cativeiro, bem como da população selvagem remanescente.

Suítes bolhas

Para os hóspedes do resort, a grande atração é a oportunidade de passar a noite em Jungle Bubble, suítes em formatos de bolha que ficam na selva e permitem observar os elefantes resgatados. Os quartos ficam em deques elevados de madeira e são feitas de tecido de poliéster de alta tecnologia para criar um ambiente imersivos.

Divulgação Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, na Tailândia

Transparentes e climatizadas, as suítes bolhas têm 22 m². Dentro delas há dormitório com cama king size, sala de estar com teto transparente e banheiro. Itens como roupões de banho e chinelos, roupa de cama branca, travesseiros de plumas, secador de cabelo e produtos higiênicos são oferecidos aos hóspedes.

Divulgação Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, na Tailândia

Quanto custa

As tarifas no Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort partem de US$ 573 para duas pessoas. Incluem cesta de jantar e minibar abastecido.

Os hotéis mais diferentes do mundo

Veja fotos de alguns dos hotéis mais diferentes do mundo.