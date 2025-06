Novo filme da Pixar, ‘Elio’ estreia nesta quinta-feira (19) nos cinemas do Grande ABC

A Pixar volta aos cinemas nesta quinta-feira (19) com o lançamento de Elio, nova animação que mergulha na ficção científica com toques de humor e sensibilidade. A trama acompanha um garoto de 11 anos, solitário e apaixonado pelo espaço, que por engano é identificado como o embaixador da Terra em um conselho intergaláctico composto por espécies de todos os cantos do universo.

Elio Sólis vive com a tia Olga, uma major da Força Aérea, após a morte dos pais. Enquanto a responsável luta para equilibrar a rigidez militar com o afeto de um novo papel materno, o garoto se isola em sua imaginação. Ele passa os dias tentando contato com alienígenas – até que, inesperadamente, é abduzido e levado ao Comuniverso, uma espécie de senado estelar onde se discutem os rumos políticos e diplomáticos das galáxias.

LEIA TAMBÉM:

Mundo Pixar retorna para São Paulo com expansão nos cenários tématicos de filmes



Confundido com o verdadeiro representante humano, Elio precisa assumir um papel para o qual não tem preparo. Ao longo de sua jornada no Comuniverso, ele conhece figuras peculiares e marcantes que ajudam a moldar sua experiência. Entre eles estão Glordon, um príncipe gentil que questiona seu futuro como guerreiro; a Embaixadora Questa, uma criatura telepática e sensível; e o temido Lord Grigon, um senhor da guerra determinado a entrar no conselho intergaláctico a qualquer custo. Outros representantes incluem a Major Olga, tia de Elio e sua única família, e figuras diplomáticas como os embaixadores Helix, Mira, Tegmen e Auva, cada um com características que refletem os dilemas que Elio precisa aprender.

Dirigido por Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina, o filme conta com vozes de Yonas Kibreab no papel de Elio, Zoe Saldaña como a tia Olga, Brad Garrett como o vilão Grigon, e Jameela Jamil como a diplomata Questa. No Brasil, o personagem principal está na voz de Lorenzo Tironi, jovem talento de 12 anos já conhecido por trabalhos em Dragon Ball e no universo Star Wars. Juliana Paiva, atriz consagrada na TV e no cinema, faz sua estreia como dubladora interpretando Olga Sólis, tia e guardiã de Elio.

Na região, as redes Cinemark, Cinépolis e UCI fazem a exibição local, a exemplo do Cine Araújo, em Mauá.