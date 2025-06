Mundo Pixar retorna para São Paulo com expansão nos cenários tématicos de filmes

O Mundo Pixar está de volta! A Capital será novamente transformada em um universo de imaginação e nostalgia, com a chegada da nova edição da exposição baseada em obras de um dos maiores estúdios de animação do mundo. Com 3.500 metros quadrados de área, 14 ambientes temáticos e diversas estreias, a experiência imersiva abriu nesta quarta-feira (18) no Shopping Center Norte (Av. Otto Baumgart, 245 - Vila Guilherme), na Zona Norte de São Paulo, prometendo transportar visitantes de todas as idades para dentro dos filmes mais icônicos da Pixar, recriados com riqueza de detalhes e novos recursos sensoriais.

A mostra, conferida pelo Diário, já passou por outras cidades brasileiras, retornando à Capital em sua versão mais robusta, com ingressos de R$ 43 a R$ 199 à venda pelo site mundopixar.com.br. Desta vez, os fãs poderão explorar cenários inéditos de cinco franquias do estúdio da Disney: Vida de Inseto, Red: Crescer é uma Fera, Viva – A Vida é uma Festa, Elementos e Luca. As duas últimas fazem sua estreia na cidade. As salas baseadas em títulos consagrados, como Toy Story, Divertida Mente, Os Incríveis e Up – Altas Aventuras, também foram reformuladas, com cenografia expandida, trilha sonora ambiente, recursos visuais e até aromatização dos espaços.

A exposição convida o público a uma jornada não apenas visual, mas multissensorial. A experiência começa no formigueiro de Vida de Inseto, onde os visitantes se sentem do tamanho dos pequenos protagonistas. Em seguida, é possível visitar o ateliê da estilista Edna Moda, do universo de Os Incríveis, e depois entrar na famosa casa flutuante de Carl Fredricksen, recriada com novos ambientes e a presença do cão Dug com sua coleira falante.

O público também poderá caminhar pelos corredores da escola de Mei Lee em sua versão panda-vermelho, revisitar o fundo do mar com Dory e Nemo, e embarcar no metrô da vibrante Cidade Elementos ao lado de Gota e Faísca. Em Divertida Mente, há uma nova sala de comando com a presença das emoções clássicas e uma surpresa inspirada na continuação recém-lançada do filme. Em Viva – A Vida é uma Festa, os visitantes atravessam a ponte de pétalas para o colorido Mundo dos Mortos. A vila costeira de Portorosso, cenário de Luca, completa o clima veranil com a tradicional Latteria, a sorveteria da trama.

O passeio se estende ainda por Radiator Springs, lar de Carros, onde Relâmpago McQueen dá boas-vindas ao lado de Guido. Em Toy Story, o quarto de Andy ganha vida, com proporções ampliadas para que o visitante se sinta parte da coleção de brinquedos com Woody e Buzz. A sala final, baseada em Toy Story 3, leva o público ao cenário da creche Sunnyside, onde estão Jessie e o urso Lotso. Outro destaque é a loja oficial da exposição, acessível gratuitamente, com produtos exclusivos criados para a mostra.

COMO CHEGAR

Para os moradores do Grande ABC, há diversas opções de trajeto. De carro, o percurso parte pelas principais vias da região, como a Avenida do Estado ou a Via Anchieta, seguindo em direção à Marginal Tietê. O acesso ao shopping pode ser feito pela entrada próxima à Rua José Bernardo Pinto. É recomendável o uso de aplicativos de GPS. O estacionamento do Center Norte é amplo e atende tanto veículos de passeio quanto motos e bicicletas.

Quem prefere transporte público pode optar pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Metrô. A Linha 10-Turquesa, que atende cinco das sete cidades da região – exceção de São Bernardo e Diadema –, conecta-se à Linha 1-Azul do Metrô na estação Luz. Para as cidades são-bernardense e diademense, a estação e terminal Jabaquara pode ser a opção, já que há ligações para os municípios por meio dos ônibus intermunicipais. A partir da Linha 1-Azul, independentemente do ponto, basta seguir até a estação Portuguesa-Tietê e, de lá, completar o trajeto com uma caminhada ou uma corrida de aplicativo até o shopping, o que leva de cinco a 15 minutos.

