São Bernardo dispõe de opções gratuitas de passeio para famílias no feriado prolongado

Moradores do Grande ABC terão quatro dias para curtir o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (19). Até o domingo (22/6), São Bernardo tem opções gratuitas de lazer e recreação para as famílias. Parques municipais, praças públicas, espaços esportivos e culturais receberão os visitantes, com atrações para todos os estilos. Os programas da Prefeitura ‘Viva o Paço’ e ‘Viva o SBC’ também garantirão a diversão no fim de semana.

Confira dicas de atividades na cidade:

Parques Municipais

Com previsão de Sol até a manhã de sábado (21/6), os parques municipais são destino para quem busca passeios ao ar livre. Entre as opções está o Parque Municipal do Estoril (entrada gratuita para munícipes com carteirinha), situado às margens da Represa Billings, que funcionará todos os dias do feriadão, das 9h às 17h. O espaço, na região do Riacho Grande, conta com zoológico, trihas para caminhada, viveiro escola e área para piquenique.

O Parque das Bicicletas estará de portas abertas, das 6h às 21h, aos apaixonados por ciclismo e prática esportiva.

Já o Parque da Juventude funcionará das 6h às 22h. A estrutura esportiva e a lanchonete abrem às 9h. Os apreciadores de atividades radicais encontram no espaço street park com pista mirim, half pipe, além de tirolesa, escalada e rapel. Os parques Chácara Silvestre, Raphael Lazzuri e Salvador Arena também estão na lista de endereços para curtir o feriado prolongado.

‘Viva o Paço’ e ‘Viva SBC’

O Parque Chácara Silvestre, no bairro Nova Petrópolis, e a Área Verde – Praça Giovani Breda recebem neste sábado (21/6) e domingo (22/6), das 14h às 20h, mais uma edição do ‘Viva SBC’. No Parque, Caminhão da Alegria com brincadeiras tracioninais, brinquedos e Zumba (16h às 17h) serão atrações. Já na Área Verde, além de recreação infantil, as equipes da Prefeitura levarão aula de ritmos (16h às 17h).

A Esplanada do Paço sediará nos dois dias do fim de semana, também das 14h às 20h, ações recreativas para o público infantil, personagens e brincadeiras tradicionais, no Programa ‘Viva o Paço’. No sábado, das 15h30 às 17h30, aulão de Zumba terá temática junina. No domingo, das 14h às 20h, os visitantes poderão dançar e relembrar sucessos do flashback dos anos 70, 80, 90 e 2000, com os DJs Júlio Alves, Wendell Mariano, Cristiano Dominguês, Juliana Dospir, Kbelo e Carlos Duran.

Serviço:

Horário e endereços dos parques e praças:

Parque Natural Municipal Estoril “Virgílio Simionato"

Funcionamento: de 19 a 22/6, das 9h às 17h

Endereço: Rua Portugal, 1.100 – Estoril

Parque da Juventude Città Di Maróstica

Funcionamento: de 19 a 22/6, das 6h às 22h

Equipamentos esportivos e lanchonete: a partir das 9h

Endereço: Avenida Armando Ítalo Setti, 65 – Baeta Neves

Parque Chácara Silvestre

Funcionamento: de 19 a 22/6, das 6h às 20h

Endereço: Avenida Wallace Simonsen, 1.800 – Nova Petrópolis

Parque das Bicicletas Giacinto Tognato

Funcionamento: de 19 a 22/6, das 6h às 21h

Endereço: Avenida Aldino Pinotti, 650 – Centro

Parques Municipais abertos de 19 a 22/6, das 6h às 22h:

Parque Engenheiro Salvador Arena – Avenida Caminho do Mar, 2.980 – Rudge Ramos

Parque Raphael Lazzuri – Avenida Kennedy, 1.111, Parque Anchieta

Parque Vertical Palermo – Rua Roque Silva – Jardim Atlântico