Velório de Francisco Cuoco será aberto ao público

O velório do ator Francisco Cuoco, que morreu aos 91 anos nesta quinta-feira, 19, será aberto ao público.

De acordo com comunicado de imprensa divulgado pela Globo, o corpo do artista será velado nesta sexta-feira, 20, das 7h às 15h, no Funeral Home, no bairro de Bela Vista, em São Paulo. O enterro, porém, será restrito a familiares e amigos.

Cuoco estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo comunicado emitido pela emissora, ele morreu por falência múltipla dos órgãos.

Recentemente, o ator enfrentava problemas de saúde, como ansiedade e excesso de peso, chegando a pesar cerca de 130kg. Ele, no entanto, fez um balanço positivo de sua trajetória. "Passaram-se anos e experiências foram acumuladas. Foi bom. Agora quero tocar o barco. O próximo resultado está à frente", disse ao jornal Folha de S. Paulo.