Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (20) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Atenção aos detalhes se planeja viajar hoje! Espere imprevistos pela manhã, mas o astral melhora e o dia promete diversão e deveres cumpridos. Seja leve com o seu amor para mais diversão do que imagina. Adiante suas tarefas pois o Sol em seu inferno astral pode diminuir seu pique mais tarde.

Cor: GOIABA

Palpite: 57, 01, 19

Sexta-feira favorável para lidar com assuntos complexos. Confie na sua intuição, mas cuidado com conflitos em amizades. Mantenha a sanidade no trabalho e desconfie um pouco mais. Com a entrada do Sol em Câncer, espere por mais descontração em amizades e romance.

Cor: PRETO

Palpite: 42, 31, 32

Apesar da tensão inicial com colegas ambiciosos, essa sexta traz vibes positivas garantindo boas novas em seus relacionamentos. Demonstre ao seu par o quanto você se importa e aproveite a dose extra de paixão que o Sol em Câncer traz à noite. A vontade de compromisso prevalece, e lances passageiros podem não ser tão atraentes. Viva o amor!

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 40, 23, 50

A sexta-feira promete destaque para seu lado prático, mas evite distrações. Não prometa mais do que pode cumprir e esforce-se para realizar as tarefas. Com a Lua em Touro e o Sol em Câncer, tanto a paquera quanto o amor estarão com a vibes positivas.

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 59, 04, 40