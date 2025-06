Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta sexta-feira (20)

O que os astros reservam para você nesta sexta-feira, dia 20 de junho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje é dia de fazer contatos valiosos e resolver pendências. Atente-se para as responsabilidades domésticas pela manhã. Confie nas energias favoráveis e busque conquistas ainda cedo pois o ritmo desacelera à noite. Os romances fluem, mas controle o ciúme quando o Sol se pôr.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 20, 38, 34

Sextou, Touro! Mantenha o foco no trabalho pela manhã para obter resultados consistentes. À noite, com a Lua em seu signo, conquistas dependem do seu esforço. E prepare-se! Com a chegada do Sol em Câncer, a diversão no amor está garantida. Aproveite!

Cor: BRANCO

Palpite: 27, 45, 11

Você começa a sexta com cuidado financeiro. Talvez não seja o melhor dia para emprestar dinheiro, mas a criatividade vai te ajudar a cuidar dos deveres. A interação social flui, mesmo com um astral mais sério à noite - não deixe isso interromper seus planos amorosos!

Cor: LARANJA

Palpite: 39, 21, 37

Atenção à vida profissional hoje! Evite se preocupar demais com opiniões alheias e não exagere nas expectativas. Críticas podem surgir, mas concentre-se em superá-las. O Sol chegará em seu signo ao anoitecer, trazendo energia para romance e paquera.

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 34, 38, 11