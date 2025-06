PL de Diadema define novo presidente mirando próximas eleições

O PL em Diadema anunciou a nova composição de integrantes no comando do diretório municipal, que passa a ficar sob a presidência de David Monteiro de Mello, que substitui Marcos Michels, secretário de Governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB). Com o partido não obtendo êxito na última eleição municipal, ao não alcançar uma das 21 cadeiras da Câmara dos Vereadores, o novo dirigente fala em ampliar suas bases pela cidade e até consolidar uma candidatura própria da legenda ao Executivo daqui a quatro anos.

Segundo Monteiro, uma das tarefas a desempenhar na sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro em Diadema será se posicionar de forma ainda mais ativa no cenário político local, com o objetivo de ser “um instrumento de transformação e melhoria da qualidade de vida de todos os diademenses”.

"Chegamos com a missão de revitalizar o PL em Diadema, tornando-o um partido ainda mais próximo das pessoas e de suas necessidades reais. Temos a convicção de que Diadema merece mais, e estamos empenhados em construir propostas inovadoras e exequíveis, especialmente na valorização do funcionalismo público e no desenvolvimento econômico sustentável", destacou o liberal.

Para o novo mandatário, o partido estará focado em atrair novos talentos e consolidar um projeto político robusto, visando tanto à eleição de 2026, quanto ao pleito municipal de 2028, com a firme intenção de apresentar uma candidatura própria à Prefeitura, embora haja integrantes do partido no governo Taka.

Monteiro foi assessor parlamentar do ex-deputado estadual Coronel Nishikawa (PL), entre 2019 e 2022. Em 2024, foi candidato a vereador pelo PL na cidade vizinha de São Bernardo e registrou 393 votos, insuficientes para ingressar ao Legislativo.