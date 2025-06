Santo André dá posse ao novo Comitê Municipal de Educação Ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), empossou os novos membros do Comitê Municipal de Educação Ambiental da cidade. A solenidade ocorreu na noite da última terça-feira (17), durante a reunião ordinária do Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André).

A instituição do grupo representa um marco histórico para a Política Municipal de Educação Ambiental de Santo André, que completa 10 anos em 2025. O comitê é peça essencial para a efetivação dos instrumentos da política e a sua constituição também integra o plano de metas municipal.

“Este comitê é mais um instrumento para fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, bem como a política de educação ambiental de Santo André, garantindo que ela seja transversal, interdisciplinar e alinhada aos desafios locais e globais das mudanças climáticas", explica o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos.

Composto por 14 membros, o grupo possui uma representação paritária entre a sociedade civil e o poder público, incluindo suplentes. Diversas secretarias municipais estão envolvidas, como as de Saúde, Cultura, Educação, Mobilidade Urbana, além da própria Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e do Semasa. Essa composição diversificada assegura o diálogo social, promovendo a pluralidade e a inovação nas ações desenvolvidas pelas secretarias.

Reconhecida por suas políticas de educação ambiental, Santo André reforça seu papel de protagonista em questões ambientais e de sustentabilidade com a formação do comitê. De acordo com a legislação, as atribuições do grupo incluem: debater a educação ambiental na cidade; potencializar ações integradas sobre o tema no âmbito municipal; elaborar, acompanhar e avaliar o Programa Municipal de Educação Ambiental de Santo André, revisando-o sempre que necessário; organizar um evento bienal sobre o tema para avaliação e acompanhamento das ações; e fomentar iniciativas educativas para a integração territorial das áreas urbana e de manancial, entre outras responsabilidades.