Vila S.Pedro ganha sessão na Câmara pelos 38 anos

Dentro de São Bernardo, a Vila São Pedro se destaca como uma comunidade com identidade própria. O bairro, que completa 38 anos, será homenageado com sessão solene na Câmara no próximo dia 28, véspera do seu aniversário. O evento será presidido pelo vereador Gordo da Adega (Podemos), morador da comunidade há mais de 30 anos. Durante a cerimônia, o podemista destacará as próximas conquistas para a região, como as reformas e modernizações da UBS (Unidade Básica de Saúde) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), previstas pelo governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos). “A Vila São Pedro é uma cidade dentro de outra cidade. Um bairro muito populoso, feito por pessoas do bem”, afirma o vereador, que vive na Rua São José.