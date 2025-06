Indiana Pacers derrota Oklahoma City Thunder e leva decisão da NBA para o sétimo jogo

O Indiana Pacers manteve o sonho de conquistar o primeiro título na NBA, ao vencer, nesta quinta-feira, em seu ginásio, o Oklahoma City Thunder, por 108 a 91, igualando a série final em três vitórias. O sétimo jogo será disputado domingo, às 21 horas, em Oklahoma.

Desde 2016 que a principal liga de basquete dos Estados Unidos não era decidida no sétimo jogo. Naquela oportunidade, o Cleveland Cavaliers bateu Golden State Warriors.

Apesar da derrota, Shai (21 pontos) e Jaley Williams (16) foram os cestinhas do Thunder, enquanto Nembhard (17), Siakam (16) e Toppin (20) foram os maiores marcadores dos Pacers.

A partida começou bastante 'brigada' com os dois times com forte marcação, mas Oklahoma contou com a efetividade de Jalen Williams para abrir 10 a 2, apear de dois erros.

Do lado dos Pacers, Haliburton esteve no time titular e aparentemente recuperado da lesão muscular na panturrilha, que prejudicou seus desempenho no jogo 5.

Siakam fez cinco pontos seguidos e conseguiu um toco, levando os Pacers para o empate em dez pontos. Com 6min30, Nembhard acertou uma cesta de três para fazer 13 a 21 Pacers, pela primeira vez na liderança do placar na partida.

O momento dos anfitriões era muito bom e Haliburton acertou uma cesta de três e ampliou a vantagem para 24 a 17. Outro ponto de desequilíbrio foi Toppin, vindo do banco para somar oito pontos em pouco tempo.

Por Oklahoma, Shai tinha pouca produção com apenas dois pontos a 1min42 do final do período, mas o craque da temporada 'acordou' e fez cinco pontos seguidos para deixar Thunder com 25 pontos contra 28 dos Pacers ao final dos 12 primeiros minutos.

Shai continua bem no início do segundo quarto, chegou aos 11 pontos e fez Thunder encostar no placar 31 a 32, em menos de três minutos.

Mas os sete erros acumulados pelo Thunder e o basquete bem jogado por McConnell colocaram os Pacers na frente com 41 a 33, com 7min20 por jogar no quarto.

Thunder perdeu ritmo e viu os Pacers obterem a maior vantagem na série: 48 a 35. Ponto a favor dos donos da casa foi o aproveitamento nas cestas de três pontos (8 de 22), enquanto Thunder apenas uma em nove.

Haliburton fez uma linda cesta de longe para deixar os Pacers 58 a 39. A jogada pareceu ter desestabilizado Thunder, que ainda viu Haliburton roubar uma bola e fazer linda assistência para a 'cravada' de Siakam. O primeiro tempo terminou 64 a 42 para Indiana.

O terceiro quarto começou com os dois times sem produtividade no ataque. A primeira cesta só saiu após quatro minutos de placar zerado, com dois pontos de Haliburton. Tudo Daca certo para os Pacers, que tinham 70 a 42 com 7min15 do final do quarto.

Indiana, mais uma vez, passou por um tempo irregular e deu esperanças ao Thunder que baixou o prejuízo para 75 a 57. Mas na sequência foi a vez dos visitantes serem nulos no ataque. Pacers fizeram nove pontos seguidos e o placar chegou a 87 a 60. O terceiro quarto terminou com uma cesta de três de Sheppard no estouro do cronômetro: 90 a 60.

O último quarto foi disputado em ritmo mais lento, com Oklahoma com a equipe reserva em quadra. Indiana optou pelos jogadores do banco na sequência, com pouco mais de cinco minutos para o final. As equipes se revezaram na produção de cestas e a diferença se manteve até o final com 108 a 91.