Cartas do Desafio de Redação serão guardadas em cápsula do tempo

A 19ª edição do Desafio de Redação propõe um exercício de autorreflexão por meio do tema Carta para o meu eu do futuro: Onde me vejo daqui a 10 anos”. A proposta convida os participantes a escreverem em primeira pessoa, projetando seus caminhos, metas e esperanças para a próxima década.

Em 2025, o concurso traz como novidade a criação de uma cápsula do tempo, onde serão guardadas as redações vencedoras das principais categorias. A cápsula está em processo de produção por alunos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), correalizadora do projeto, e será selada durante a cerimônia de premiação, prevista para o dia 26 de novembro.

O local onde o objeto será enterrado ainda não foi definido, mas o compromisso é de reabertura em uma cerimônia em 2035, quando os autores terão a oportunidade de reler suas palavras escritas dez anos antes.

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de setembro, e podem ser feitas por meio do formulário disponível no site dgabc.com.br/desafioredacao. Após a inscrição, as escolas da região receberão um kit com folhas oficiais para aplicação da proposta em sala de aula. Os textos devem ser entregues até 15 de outubro, e a equipe do Diário se encarregará da retirada do material.

O concurso é gratuito e aberto a diferentes públicos. Está dividido em seis categorias, que abrangem desde alunos do Ensino Fundamental até moradores do Grande ABC: A categoria I é voltada para estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental; a modalidade II, para os alunos do 8º e 9º anos. O módulo III contempla alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos), enquanto a categoria IV é destinada a estudantes da 3ª série do Ensino Médio e também da EJA. Já a V envolve professores, e a categoria VI é voltada a moradores da região que tenham ensino médio completo, com participação na modalidade on-line.

PREMIAÇÃO

Além do registro simbólico da cápsula do tempo, o concurso oferece 40 prêmios, que incluem 15 bolsas integrais de estudo na USCS e na FSA (Fundação Santo André).

A premiação contempla ainda premiações de dispositivos tecnológicos. Nas categorias I e II, os primeiros colocados receberão um PlayStation 5, enquanto os segundos e terceiros lugares serão premiados com notebooks e celulares, respectivamente. A categoria III terá uma bicicleta elétrica para o vencedor, e prêmios semelhantes estão distribuídos nas demais categorias, conforme a colocação dos participantes.

Na categoria IV, além das bolsas de graduação, os premiados recebem itens adicionais: bicicleta elétrica, notebook, celular e assistentes virtuais, conforme a posição de cada um entre os sete melhores. A categoria V oferece uma bolsa de pós-graduação e um celular ao primeiro lugar, enquanto os demais classificados até a sétima posição recebem bolsas de estudo. Já a categoria VI premia o vencedor com uma bolsa integral de graduação acompanhada de um celular.

Além das entregas principais, serão concedidos 200 certificados Top 50 aos melhores colocados de cada categoria. Também está previsto o prêmio especial de R$ 5 mil para a “Melhor Torcida”, destinado à escola que apresentar maior mobilização entre alunos e comunidade.