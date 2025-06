Pioneira. Arrojada. Empreendedora. E de São Bernardo.

A jovem imigrante italiana morava na Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo. Em seu lote colonial ela produzia o bicho de seda no Vale do Ribeirão dos Meninos. E em sua casa tecia e industrializava a seda, de primeira qualidade, conhecida nacional e internacionalmente. Participou de exposições, sendo premiada, no início do século 20, em países vizinhos da América do Sul.

Avançada, ela é considerada pioneira também da obstetrícia em São Bernardo. Exerceu esta profissão num período em que não havia farmácia ou médico na cidade. Foi parteira por 20 anos e mantinha consultório na Rua do Gasômetro, em São Paulo.

Crédito da foto 1 – Reprodução: Mario Ishimoto

Crédito da foto 2 – Acervo: Rita Angela Zincaglia (em memória)

PIONEIRISMO

1 – O estande da Fábrica de seda de Terezina Capitanio Fantinatti em Montevideo: início do século XX

2 – Dona Terezinha com o marido, Vitório Fantinatti: raízes no Centro de São Bernardo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 20 de junho de 1975 – Edição 2777

MANCHETE – Prefeitos do Grande ABC, reunidos ontem (19-6-1975) elaboravam “carta de princípios” com sugestões referentes à região para a instituição da área metropolitana.

MEIO AMBIENTE – Fosfanil, indústria de Mauá, comprometia-se em tomar medidas para evitar poluição.

Robert Rommel, diretor geral da Fosfanil, reuniu-se ontem (19-6-1975) com o prefeito de Mauá, Amaury Fioravante, para tratar do assunto.

EDUCAÇÃO – Marcada para 27 (de junho de 1975) a inauguração da Faculdade de Desenho de Mauá.

CULTURA – Biblioteca Machado de Assis, do Riacho Grande, programava a Semana Machadiana.

RELIGIÃO – Dom Jorge Marcos de Oliveira defendia, na Câmara Municipal de São Caetano, a criação de uma nova paróquia na cidade, no Jardim São Caetano.

Contrário à medida, o vereador João Anhê argumentava que já havia uma paróquia na área, na Vila São José.

Dizia-se: haveria uma “guerra santa”.

Os vereadores acataram os argumentos do bispo diocesano e o requerimento contrário à nova paróquia foi retirado.

EM 20 DE JUNHO DE...

1905 – Portugal discutia o fim do passaporte no País.

1955 – Iniciado em 19 de junho (de 1955) o torneio hexagonal de futebol Charles Miller: em São Paulo, Palmeiras 3, Peñarol 3; no Rio, Flamengo 1, Benfica 0.

Também participariam Corinthians e América.

2024 – “Memória” iniciava uma série focalizando a grande conquista do EC Santo André: campeão da Copa do Brasil 2004, em 11 jogos eletrizantes.

